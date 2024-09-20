Австралия рассмотрела отправку списанных танков Abrams в Украину

Канберра совместно с Вашингтоном разработала план по поставке Украине танков Abrams, которые были списаны австралийскими военными в июле этого года, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald.

Как сообщает издание Украина может получить списанные танки M1A1 Abrams, которые ранее находились на вооружении австралийской армии. Эти танки были приобретены в 2004 году за 550 млн австралийских долларов и списаны в июле 2023 года, передает РИА «Новости». Взамен им Австралия планирует использовать усовершенствованную версию M1A2 SEPv3 Abrams.

Источники в австралийском правительстве сообщили изданию, что министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с украинским правительством различные варианты отправки этих танков. Отмечается, что поставка должна осуществляться в соответствии с правилами экспорта американской военной техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий. Между тем, партия американской бронетехники, включая 14 танков M1 Abrams, прибыла на новые склады НАТО, расположенные на базе США в районе Повидза на западе Польши.