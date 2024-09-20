МИД России обратился к НАТО с предупреждением

В Москве обеспокоены ростом провокационной активности НАТО у границ России и Беларуси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону "с использованием всех сил и средств".

"Мы хотим вновь напомнить различным горячим головам, что обновленная в 2021 году военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону общих рубежей нашего интеграционного объединения", - указала она, выступая на полях IV Евразийского женского форума.

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Захарова также напомнила, что на территории РБ, помимо совместной группировки войск, находится и российское тактическое ядерное оружие.

Отдельно она коснулась темы украинских беспилотников, периодически залетающих на территорию Беларуси. Захарова предположила, что учитывать, что "на фоне очевидных неудач в зоне специальной военной операции Зеленский способен на самые безрассудные, циничные шаги".

Ранее в Минобороны РБ заявили об участившихся полетах разведывательных дронов ВСУ на границе с Украиной. В сообщении ведомства подчеркивается, что из-за роста напряженности на границе дежурят пешие военные патрули, а десантники, танкисты, мотострелки, артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны находятся на постоянном боевом дежурстве.

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