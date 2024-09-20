На Украине запретили призыв одной категории граждан

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили призыв ограниченно годных граждан до 25 лет. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

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Директива Сухопутных войск ВСУ была принята 19 сентября. Депутат пояснил, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») формально входят в структуру Сухопутных войск.

«Продолжаем борьбу за тех, кого уже мобилизовали. Дожмем демобилизацию», — подчеркнул политик.

Ранее депутат Рады Сергей Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ отказались верить в возвращение военнообязанных из-за границы. Он счел маловероятным возвращение уехавших украинцев, поскольку желавшие служить уже приехали.