Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 370 военных и 18 единиц бронетехники на Курском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Газета.Ru

Отмечается, что противник потерял два танка, четыре БМП и 12 боевых бронемашин, уничтожена одна понтонная переправа. Российская газета

Всего потери противника с начала боев составили более 15 300 человек. ТАСС

По данным министерства, украинские войска также потеряли 1732 единицы техники, из них 124 танка, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 471 автомобиль, а также 115 артиллерийских орудий. Lenta.ru