Чрезвычайная ситуация в районах Курской области, которые пока находятся под контролем украинских войск, будет исправлена. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена», - заверил пресс-секретарь президента России.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что собраны свидетельства о том, что Вооруженные силы Украины создали аналог концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей. Также, по ее словам, есть данные о насильственном вывозе на Украину не успевших эвакуироваться жителей российского региона.

При этом российские войска постепенно освобождают Курскую область. Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным «Абхаз» отметил, что если в начале вторжения в Курскую область Киев отправлял в регион элитные войска, то сейчас насыщает этот участок подразделениями территориальной обороны.