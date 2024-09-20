Российские военные уничтожили шведский танк под Курском

В приграничье Курской области уничтожили шведский танк Stridsvagn (Strv) 122. Кадры ликвидации бронетехники опубликовал RT.

21-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросила бронегруппу с этими машинами в район населенного пункта Веселое. Вооруженные силы РФ обнаружили их и нанесли удары FPV-дронами. После точного попадания танк полностью выгорел — предположительно, после удара в верхнюю часть башни в Strv 122 загорелся боекомплект.

Stridsvagn 122 представляет собой усовершенствованную версию немецкого танка Leopard 2A5. Он отличается усиленной ходовой частью, дополнительными модулями бронирования и наличием французской системы запуска дымовых гранат Galax. Он тяжелее оригинала на 350 кг — общий вес машины составляет 62 тонны. Киев получил 10 единиц Strv 122 в 2023 году.