ВСУ за сутки потеряли в курском приграничье более 370 военных

Суточные потери Вооружённых сил Украины в приграничье Курской области составили более 370 военнослужащих, а также 18 единиц техники.

«За сутки общие потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди уничтоженной техники два танка.

Ранее Министерство обороны показало видео боевых действий при освобождении российскими силами Снагости в приграничном районе Курской области.