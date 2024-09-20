ЧВК «Вагнер» готовится к мести за разгром своей колонны в Мали

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» совместно с отрядами малийской армии готовятся к «удару возмездия» в рамках крупной операции против туарегов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Напомним, что 28 июля стало известно о гибели бойцов «Вагнера» в Мали. В ЧВК рассказывали, что 13-й штурмовой отряд с 22 по 27 июля вел бои с боевиками-туарегами в окрестностях Тин-Заутин. В первый день им удалось уничтожить большую часть радикалов, однако благодаря песчаной буре те перегруппировались и атаковали большими силами.

Среди погибших оказался и автор крупного Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин с позывным «Белый» — его смерть подтвердили близкие. По разным данным, потери составили от 20 до 50 человек.

После происшествия представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов публично заявил, что «повстанцы» получили от страны необходимую информацию «и не только», которая позволила провести «успешную военную операцию». Правительство Мали после этого разорвало дипломатические отношения с Украиной.