Военный Архангел: отечественные аналоги гаджетов защитят от взрыва

Гаджеты взрывались и до происшествия с пейджерами в Ливане, главная причина этому - батарейки. Чтобы защититься от подобных случаев, лучше выбирать отечественные аналоги и не паниковать, заявил 360.ru руководитель лабораторией инновационного вооружения Военно-технического центра "Царские волки", военнослужащий с позывным Архангел. Взрыв аккумулятора на смартфоне и других гаджетах можно спровоцировать на расстоянии, если к устройству есть удаленный доступ, объяснил эксперт. В этом случае можно просто отключить защиту от перегрева - гаджет в таком режиме через некоторое время рванет. Защититься от этого можно, покупая отечественные аналоги, считает военный. "Исключать какие-либо функциональные и технологические возможности уже абсурдно, потому что мы наблюдаем развитие технологии стремительно, и здесь нам тоже необходимо реагировать на это стремительно", — добавил он. Напомним, более 50 членов шиитской вооруженной организации "Хезболла" и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Более тысячи раненых госпитализировали, восьмерых человек не удалось спасти, среди них — один восьмилетний ребенок.