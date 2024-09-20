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Стали известны подробности об атаке на центр спецрадиосвязи ВСУ

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что пораженный российской ракетой главный центр спецрадиосвязи ВСУ находился под землей. Газета.Ru

«Но это нацистам не помогло — к ним прилетела вежливая ракета. По сути, данный центр является именно тем центром принятия решений, ударов по которым так ждут многие из нас», — отметил Рогов. Парламентская газета

Он уточнил, что на поверхности центр замаскировали под заброшенный гражданский объект. RT на русском

Стали известны подробности об атаке на центр спецрадиосвязи ВСУ
© РИА Новости
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