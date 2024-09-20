Украинский робот замечен в Курской области

В мае этого года украинские разработчики представили нового наземного робота "Фурия" с вооружением. Накануне один из них был замечен в Курской области, сообщает Forbes.

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"Фурия" - это четырехколесная платформа, оснащенная радиостанцией для приема команд оператора, видеокамерами и дистанционно управляемым пулеметом. У России тоже есть подобные вооруженные наземные роботы, пишет Forbes.

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"В то время как беспилотные летательные аппараты могут свободно маневрировать в трех измерениях, наземные беспилотники сталкиваются со множеством препятствий, которые регулярно встречаются даже на мощеных поверхностях: выбоины и воронки, упавшие ветки, крутые склоны. По грунтовым поверхностям еще труднее передвигаться. Даже просто добраться до поля боя - это большая проблема для беспилотного наземного транспортного средства, не говоря уже о том, чтобы сделать что-то полезное, когда оно прибудет", - пишет Forbes.

Напомним, что замеченного накануне украинского роботы вывели из строя с помощью дрона-камикадзе и РПГ.