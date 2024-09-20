Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) давно превратились в нацистскую армию. Как сообщает РИА Новости, об этом дипломат сказала, комментируя доклад о тренировке минобороны США украинского подразделения, которое могло нарушать права человека.

Ранее офис генерального инспектора Минобороны США в своем отчете о надзоре за помощью Киеву в сфере безопасности с января 2020 года по февраль 2024-го заявил, что Пентагон тренировал украинское подразделение, которое может быть причастно к «грубому нарушению прав человека». В отчете не указывается, о каком именно формировании ВСУ идет речь и какие именно преступления они свершили.

В документе отмечалось, что это допущение привело к нарушению закона Лихи. Он запрещает США оказывать военную помощь подразделениям, пренебрегающим правами человека.