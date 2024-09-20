Израиль ударил дроном по машине в Сирии, есть погибший

Израильские военные ударили беспилотником по автомобилю на шоссе, ведущем в сторону аэропорта Дамаска в Сирии, сообщает портал Elnashra. По его информации, в результате атаки погиб один человек, еще один пострадал.

Известно, что машина двигалась в сторону воздушной гавани. Другие данные о происшествии не уточняются — неизвестно, кто находился в авто и сторонниками какой организации они могли являться. В последний раз атаки израильского дрона по авто на шоссе Дамаск — Бейрут была зафиксирован 28 августа. Тогда была уничтожена машина, внутри которой находились бойцы милиции «Хезболла», никому из них выжить не удалось.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о намерении Тель-Авива продолжить боевые действия против движения «Хезболла», в том числе и на территории Ливана. По его словам, израильская сторона заставит Ливан платить все более высокую цену за обстрелы своих районов.

До этого стало известно, что жители Ливана стали отказываться от техники на фоне массовых взрывов электроники. Как пишет NYT, граждане также отключают от сети радионяни, инверторы и солнечные батареи. Издание подчеркивает, что больницы страны переполнены пострадавшими.