Появились кадры перехвата дроном ВСУ трех летающих коров

Украинские каналы публикуют фото неравного боя дрона ВСУ с тремя парящими в небе коровами. Парнокопытные оказались надуты гелием, что позволило представить схватку и как газовую атаку на беспилотный разведчик.

Вообще коров было четыре, но мимо одной дрон промазал. Зато три другие летели в связке - строем пеленг, если по авиационному, - жизнерадостно улыбались и вообще являли собою легкую цель.

Дрон пошел на таран и буквально порвал врага в клочья.

Что стало с самим беспилотником, неясно - судя по кувыркающемуся в кадре горизонту, БПЛА, возможно, тоже погиб.