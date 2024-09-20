Появились кадры перехвата дроном ВСУ трех летающих коров
Украинские каналы публикуют фото неравного боя дрона ВСУ с тремя парящими в небе коровами. Парнокопытные оказались надуты гелием, что позволило представить схватку и как газовую атаку на беспилотный разведчик.
Вообще коров было четыре, но мимо одной дрон промазал. Зато три другие летели в связке - строем пеленг, если по авиационному, - жизнерадостно улыбались и вообще являли собою легкую цель.
Дрон пошел на таран и буквально порвал врага в клочья.
Что стало с самим беспилотником, неясно - судя по кувыркающемуся в кадре горизонту, БПЛА, возможно, тоже погиб.