Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает большие силы, чтобы сдержать продвижение российских военных у Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Lenta.ru

По его данным, российские подразделения провели на этом участке перегруппировку, но противник «очень ожесточенно сопротивляется». Российская газета

Марочко уточнил, что основные бои идут на юго-востоке от Северска и на северо-востоке - в кременских лесах соседней Луганской Народной Республики, где у российских сил «также отмечаются довольно-таки неплохие успехи». ТАСС