Российские военные продвинулись у нескольких населенных пунктов на покровском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным источника, на покровском направлении продолжаются столкновения в районе Гродовки, Новогродовки, а также на западной окраине Михайловки, западнее Украинска, Севернее Горняка и в районе Желанного. Кроме того, южнее Карловки бойцы группы «Центр» продвинулись к Волчьей балке на глубину до 1,4 километра.

Авторы канала со ссылкой на украинские источники также сообщили о продвижении Вооруженных сил России у Цукурино, Горняка и Желанного второго. Отмечается, что на этих участках сложилась украинской армии очень тяжелая обстановка для украинской армии.

В четверг, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назвал крайне сложной ситуацию на красноармейском и кураховском направлениях. По его словам, на данных участках фронта ежедневно ведутся тяжелые бои.