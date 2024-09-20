В начале вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляли в регион элитные подразделения, однако сейчас насыщают участок подразделениями территориальной обороны, задача которых — закрепляться и замедлять продвижение российских войск. Как сообщает ТАСС, об этом заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз.

По его словам, украинские тербаты усиливаются командирами из элитных подразделений. В частности, при освобождении Борок на одном из уничтоженных украинских военных нашли шеврон националистического подразделения «Кракен»*. Взятый в плен боец ВСУ рассказал, что «кракеновец»* был старшим в их подразделении теробороны.

«Они вначале закрепились, потом командирами взводов ставят тех, кто там был, кто штурмовал. И им придают людей, а остальных выводят», — отметил Абхаз.

Командир «Пятнашки» также заявил, что возвращение Борок под контроль РФ приблизило ВСУ к окружению. Часть интербригады была переброшена с другого направления и совместно с другими подразделениями российской армии освободила село.

* запрещенная в РФ террористическая организация