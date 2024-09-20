«Калашников» представил «комплекс для уничтожения Abrams» в Ижевске

Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» (НПО «ИжБС», входит в концерн «Калашников») представило макет комплекса с беспилотником «Гранат-4-Э» в рамках Дня оружейника. Об этом сообщили на сайте концерна.

«[НПО "ИжБС"] продемонстрировало макет возимого комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции "Гранат-4-Э" в Ижевске на праздновании Дня оружейника. В его состав входят беспилотный летательный аппарат и мобильный пункт управления на базе автомобиля КАМАЗ с кузовом-фургоном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военная версия изделия, «Гранат-4», прошла апробацию в зоне проведения спецоперации. Дрон использовали для целеуказания в ходе уничтожения различных объектов, включая танк М1А1 Abrams американского производства.

Комплекс «Гранат» предназначен для наблюдения за местностью в любое время суток. Аппарат способен ретранслировать цифровые данные на расстояние в десятки километров в близком к реальному режиме времени.

Ранее в сентябре в «Калашникове» сообщили, что мини-беспилотник «Каракурт» включили в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения «Легионер». Квадрокоптер, который можно запускать из транспортно-пускового контейнера в ограниченном пространстве, предназначен для ведения воздушной разведки.