ВСУ атаковали автовокзал в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автовокзалу в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

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Он также рассказал, что в результате ночных обстрелов Горловки повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации, фура в центре города, многоквартирные дома и магазин.

Ранее стало известно, что город Сватово в Луганской народной республике подвергся удару ВСУ. Пострадало четыре человека, в том числе 13-летний подросток.

До этого при обстреле ВСУ Горловки пострадала мирная жительница.