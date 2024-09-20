После освобождения Борок российская армия приблизилась к взятию в котел ВСУ в Курской области. Об этом заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз.

«Борки, помимо того, что это наш населенный пункт, он еще стратегически для нас будет важен, так как мы сужаем горлышко. Украина давно в котле не варилась, поэтому будем создавать для нее котел», — заявил Ахра Авирдзба в беседе с ТАСС.

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Он отметил, что Борки важны в первую очередь тем, что это «наша земля», каждый освобожденный сантиметр которой важен.

Ранее российская армия освободила населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что также были освобождены Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе региона. Его слова передает «Национальная служба новостей».