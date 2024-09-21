Жительница поселка Теткино в Курской области смогла уехать от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на велосипеде. Об этом Елена Сукаленко рассказала РИА Новости.

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«Добирались мы на велосипедах со своего поселка, 30 километров ехали до Глушково, а потом нас уже забрали люди, которые привезли нас сюда. Доехали на велосипедах с мамой, маме 67 лет», — рассказала Елена.

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Женщина рассказала, что первое время было очень тяжело выбираться за пределы населенных пунктов из-за плохой погоды, однако в итоге они с матерью смогли добраться в безопасное место. Елена рассказала, что долгое время отказывалась покидать Теткино, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских войск.

До этого житель Суджи рассказал о жестокости наемников ВСУ.

Ссылаясь на очевидцев, мужчина также рассказал, что украинские солдаты предупреждали и предлагали жителям Суджи бежать, пока не приехали наемники.

Ранее житель Курской области обвинил солдат ВСУ в избиении мирных граждан.