Стало известно об ударе ВС РФ по боевикам «Азова»* в Харькове

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что войска РФ нанесли удар по расположению членов «Азова»* в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, удары по военным объектам были нанесены ранним утром 19 сентября. Он добавил, что есть не подтвержденные пока данные об иностранных наемниках, находившихся вместе с членами «Азова»*.

Лебедев заявил, что еще одной целью российских сил стало депо, где на погрузке стоял военный состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой. Поезд должен был доставить подкрепление для ВСУ на Изюмское направление. Лебедев отметил, что после удара по депо в ближайших кварталах начали проверять документы и телефоны.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные ликвидировали в регионе 30 членов «Азова»*. По словам Марочко, разведке удалось установить, что члены 12-й бригады «Азова»* планируют пойти на штурм на северо-западе от Макеевки. Российские военные на время оставили несколько передовых позиций в районе села Нововодяное, чтобы заманить туда членов «Азова»*, и в итоге «азовцы»* попали в «огневой мешок».

* запрещенная в РФ террористическая организация.