Минобороны сообщило об уничтожении "Гиацинтами" САУ Krab ВСУ

Расчеты пушек "Гиацинт-Б" Западной группировки ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ в ходе выполнения огневых задач. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В ходе выполнения боевых задач артиллерийские подразделения группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника. <…> В этот раз расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили самоходные артиллерийские установки, в т. ч. Krab польского производства на огневой позиции, и нанесли поражение живой силе ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средствами разведки были обнаружены замаскированные огневые позиции орудий боевиков ВСУ. Координаты были незамедлительно переданы артиллеристам. В ходе выполнения боевой задачи расчеты навели орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленным целям. После попадания началась детонация боекомплекта. По информации оператора разведывательного дрона, САУ и живая сила ВСУ, находившаяся на огневых позициях, были уничтожены.