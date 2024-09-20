Алаудинов раскрыл детали вторжения ВСУ в Курскую область

Вооруженные силы Украины при вторжении в Курскую область задействовали более 200 танков, рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Также, по его словам, украинские войска при нападении на российский регион использовали более 400 бронемашин.

Эта операция готовилась как блицкриг. <...> На момент этого блицкрига в общей сложности у них было на этом направлении более 200 танков, более 400 там с копейками бронированных машин, — сказал Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» в Курской области за последний месяц взяли в плен 20 украинских военных. Только на Суджанском направлении в плен сдались 12 бойцов противника. Алаудинов добавил, что российские силы контролируют ситуацию в регионе.

По его словам, российские подразделения за последнюю неделю уничтожили две понтонные переправы украинских сил, которые они установили в Курской области. Противник, по его словам, пытается удержать позиции, однако ВС России продвигаются в регионе с каждым днем.

Алаудинов отметил, что спецоперация либо закончится уже в этом году, либо перейдет в другую стадию. По его мнению, если СВО продолжится, то в ходе нее будут применены все виды оружия. Алаудинов полагает, что в скором времени Запад и Украина начнут пытаться договориться о завершении спецоперации и согласятся на условия России. Сейчас, по словам офицера, противник находится в очень тяжелом состоянии.