Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с помощью радиоигры

Российским военным удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью радиоигры. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

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Отмечается, что бойцы передавали украинским солдатам ложную информацию по радиосвязи, в результате чего те попали под обстрел и были ликвидированы. После этого российские военнослужащие штурмом взяли опорный пункт ВСУ.