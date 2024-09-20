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Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с помощью радиоигры

Российским военным удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью радиоигры. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с помощью радиоигры
© Евгений Биятов / РИА Новости

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Отмечается, что бойцы передавали украинским солдатам ложную информацию по радиосвязи, в результате чего те попали под обстрел и были ликвидированы. После этого российские военнослужащие штурмом взяли опорный пункт ВСУ.

«В ходе боя противник, потерявший значительную часть пехотинцев еще до штурма, не смог удержать позиции и отступил», — рассказали в ведомстве.

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