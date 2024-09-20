Израиль 15 лет готовил подрыв пейджеров «Хезболлы»

На протяжении 15 лет Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров на территории Ливана. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на свои источники.

© Социальные сети

По их информации, Израиль участвовал в производстве устройств связи, которые взорвались в разных регионах Ливана. Для этого были созданы несколько подставных компаний, которые якобы занимались изготовлением пейджеров. При этом многие сотрудники этих компаний не знали о реальных целях своей работы.

«Перешел все красные линии». «Хезболла» объявила о состоянии войны с Израилем

Одной из таких фирм была BAC Consulting, зарегистрированная в Будапеште, которая по контракту должна была производить пейджеры для тайваньской компании Gold Apollo. Однако представитель венгерского правительства заявил, что подобных устройств в Венгрии не производили, а BAC Consulting выступала лишь как «торговый посредник».

Источники ABC также сообщили, что Центральное разведывательное управление США считает подобные операции слишком рискованными для мирных жителей и избегает их в своей практике.

Венгерский портал Telex утверждал, что взорвавшиеся пейджеры могли быть закуплены у Gold Apollo болгарской компанией Norta Global, а не венгерской BAC Consulting. Впоследствии Государственное агентство национальной безопасности Болгарии опровергло причастность болгарской фирмы к поставкам этих устройств.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль усилил бомбардировки на юге Ливана.