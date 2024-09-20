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ABC: Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане

На протяжении 15 лет Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров на территории Ливана. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на свои источники.

Израиль 15 лет готовил подрыв пейджеров «Хезболлы»
© Социальные сети

По их информации, Израиль участвовал в производстве устройств связи, которые взорвались в разных регионах Ливана. Для этого были созданы несколько подставных компаний, которые якобы занимались изготовлением пейджеров. При этом многие сотрудники этих компаний не знали о реальных целях своей работы.

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Одной из таких фирм была BAC Consulting, зарегистрированная в Будапеште, которая по контракту должна была производить пейджеры для тайваньской компании Gold Apollo. Однако представитель венгерского правительства заявил, что подобных устройств в Венгрии не производили, а BAC Consulting выступала лишь как «торговый посредник».

Источники ABC также сообщили, что Центральное разведывательное управление США считает подобные операции слишком рискованными для мирных жителей и избегает их в своей практике.

Венгерский портал Telex утверждал, что взорвавшиеся пейджеры могли быть закуплены у Gold Apollo болгарской компанией Norta Global, а не венгерской BAC Consulting. Впоследствии Государственное агентство национальной безопасности Болгарии опровергло причастность болгарской фирмы к поставкам этих устройств.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль усилил бомбардировки на юге Ливана.

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