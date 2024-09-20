Спецназ «Ахмат» уничтожил склад боекомплекта ВСУ под Курском

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Курской области.

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«Убили одну ББМ, одну САУ, потом склад с БК взорвали, где было несколько единиц техники. Прямо только привезли они БК, ну ребята поздоровались с ними. Получилось очень красиво, феерично», — рассказал Алаудинов в своём Telegram-канале.

Алаудинов сообщил об уничтожении склада ВСУ в Курской области

Ранее Алаудинов сообщил, что ВС России разбили под Суджей отряд американской ЧВК Forward.

Кроме того, он заявил о десятках иностранных инструкторов ВСУ в Судже.