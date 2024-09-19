Зеленский назвал два сложных направления для ВСУ

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является очень сложной на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях в подконтрольных Киеву районах ДНР. С таким признанием выступил украинский президент Владимир Зеленский.

"Ситуация [на фронте] остается крайне сложной. Тяжелые бои ежедневно на кураховском, покровском направлениях", - сказал глава государства в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

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10 сентября Генштаб ВСУ называл тяжелой ситуацию на всей линии фронта. В начале сентября главнокомандующий вооруженными силами Александр Сырский признал, что в зону боевых действий отправляются украинские военнослужащие без должной подготовки. Он пожаловался на превосходство ВС России в авиации, ракетах, артиллерии, танках, количестве боеприпасов и личном составе.