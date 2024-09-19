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В Пентагоне высказались по поводу дальнобойных ударов по РФ

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не считают, что снятие запрета на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами вглубь РФ станет решающим фактором в конфликте. Ее слова приводит РИА Новости.

В Пентагоне высказались по поводу дальнобойных ударов по РФ
© Газета.Ru
«Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев…» — сказала она.

Также она не считается, что это позволит вернуть Украине утраченные во время конфликта территории.

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В четверг, 19 сентября, Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить ВСУ наносить удары по территории России. Решение по резолюции было принято на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов. Резолюцию поддержали 425 европейских депутатов, против проголосовал 131, еще 63 депутата воздержались. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призыв Европарламента к странам Евросоюза разрешить Киеву бить по территории РФ дальнобойным оружием ведет в новой мировой войне.

Военные новости
Сабрина Сингх
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