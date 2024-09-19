Израиль атаковал 30 пусковых установок Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля атаковала около 30 пусковых установок и объектов инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Истребители ВВС Израиля под руководством разведки нанесли удары по примерно 30 объектам террористической инфраструктуры "Хезболлы" и пусковым установкам, содержащими около 150 стволов, которые были готовы к запуску снарядов по израильской территории», — говорится в тексте.

Также в ЦАХАЛ указали, что атаковали военные здания рядом со складом боеприпасов шиитского движения на юге Ливана.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес массированный удар по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Атака совпала с выступлением генерального секретаря шиитского движения Хасана Насрулла.