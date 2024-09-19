МИД Украины попросил Румынию сбивать российские дроны

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к румынскому коллеге Луминицою Одобеску с просьбой сбивать российские беспилотники, которые будут залетать в воздушное пространство страны. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Встреча министров состоялась в Бухаресте. Отмечается, что после поездки Сибиги румынские власти начали переосмыслять текущие законодательные нормы, связанные с ликвидацией иностранных дронов, говорится в материале.

8 сентября беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии и потом покинул его, направляясь в сторону Украины.

В МИД Румынии осудили нарушение воздушного пространства дроном и призвали РФ воздержаться от действий, которые могут привести к «безответственной эскалации» в регионе. Также ведомство указало на необходимость соблюдения международного права и сообщило, что союзники Румынии по Североатлантическому альянсу были оповещены об этом инциденте.

Румынские военные во время учений на территории Польши случайно повредили артиллерийским огнем жилые дома и школу. Об этом 23 августа сообщил бурмистр населенного пункта Бяла-Писка Францишек Романкевич.