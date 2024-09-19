Алаудинов рассказал, когда решится судьба спецоперации

Спецоперация может завершиться в этом году, в ином случае она перейдет в другую стадию с активным применением всех видов оружия. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Любой должен понимать — либо эта СВО завершается в этом году, либо она переходит совсем в другую стадию, где будут применены все виды вооружений, которые только есть. Вряд ли США и Европа готовы к этому развитию событий», — заявил Алаудинов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Запись интервью опубликована в telegram-канале генерал-майора.

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Также Апти Алаудинов добавил, что скоро Россия увидит, как страны Запада и Украина будут пытаться договориться о заверении спецоперации. По словам генерал-майора, противник примет при этом российские условия.

Ранее командир «Ахмата» сообщил о стабильном продвижении российских войск на донецком направлении. Он выразил мнение, что текущие темпы операций могут скоро привести к полному обрушению фронта ВСУ. Генерал-майор также прокомментировал указал на то, что состояние обороны ВС Украины уже начало сыпаться, несмотря на попытки сопротивления украинских бойцов.