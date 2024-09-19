Глава Минобороны Израиля заявил о переходе на новый этап войны

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна вышла на новый этап войны. Его слова передает портал Ynet.

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«В последние дни мы провели ряд важных дискуссий. Это новый этап войны, он имеет значительные возможности, но и весомые риски. "Хезболла" чувствует себя преследуемой, и последовательность наших военных операций будет продолжаться», — сказал он.

Ранее авиация Израиля нанесла ряд ударов по поселениям на юге Ливана. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснила их желанием подорвать потенциал и инфраструктуру ливанского движения «Хезболла».

Раскрыта деталь, позволившая Израилю подорвать тысячи пейджеров в Ливане

Генсек ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла, в свою очередь, назвал взрывы пейджеров и других электронных устройств в Ливане терактом, ведущим к объявлению войны. Он предупредил, что атаки Израиля повлекут за собой «справедливое наказание».