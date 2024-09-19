Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил военкору RT о вылазках иностранных наемников в Курскую область.

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По его словам, это были французские и американские военные.

«Увидел три пикапа Французского легиона. Я слышал, как они по-французски разговаривали... За нами еще ехало два пикапа. Там другая, американская форма», — сказал украинец.

16 сентября командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что бойцы частных военных компаний из США и Британии, участвовавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке на Курскую область, спустя неделю покинули регион. Российский помощник гранатометчика с позывным «Рик» отмечал, что эвакуировали иностранцев на «хорошей технике».

11 сентября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что иностранных наемников, находящихся в составе ВСУ, из-за больших потерь отвели из Курской области. По его словам, представители иностранных ЧВК возглавляли украинские войска при вторжении в приграничный регион РФ, а саму операцию прорабатывал комитет штабов НАТО.

Ранее поляков обвинили в мародерстве в Курской области.