Медведев объяснил, что СВО значит для России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция (СВО) является тяжелейшим испытанием для страны. Слова политика приводит РИА Новости.

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«Это тяжелейшее испытание для страны, для огромного количества людей в нашей стране. В целом, это возможность сплотиться, показать, как бы это пафосно ни звучало, что мы все любим нашу страну, что мы стараемся сделать все для победы», — сказал он.

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По его словам, в вопросе поддержки военнослужащих и их семей нет конкурирующих политических сил, так как все сплотились вокруг президента Владимира Путина и российской армии.

Ранее Медведев порассуждал о дате начала СВО. По его словам, точно сказать, стоило ли начинать специальную военную операцию раньше нельзя. Политик также заявил, что еще в нулевые года можно было отстранить от власти продажных политиков и повесить на майдане наиболее одиозных нацистов.