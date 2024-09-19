Израильские самолеты на сверхнизкой высоте пролетели над Бейрутом

Самолеты израильских ВВС пролетели в небе над ливанской столицей Бейрутом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что самолеты пролетели во время выступления лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насралла. При этом самолеты пролетели на сверхнизкой высоте и были отчетливо видны в разных районах Бейрута. Как отмечает источник, это вызвало беспокойство у местных жителей.

Напомним, что на Ближнем востоке началась новая эскалация конфликта. Ее началом стала массовая детонация различной техники в Ливане, которая произошла 17 сентября. При этом на следующий день взрывы продолжились, появились новые виды детонирующей техники — в результате погибло 37 человек, еще 2750 получили ранения.

Ливан возложил ответственность за взрывы на еврейское государство. На этом фоне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, его страна начинает новую фазу войны на Ближнем Востоке, которая будет сконцентрирована на границе с Ливаном.