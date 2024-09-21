СМИ назвали вероятную причину крушения F-16 на Украине

Крушение американского истребителя F-16 на Украине могло произойти из-за повреждения от обломков сбитой российской ракеты. Такую версию опубликовал портал Breaking Defence, ссылаясь на источники в Киеве.

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При этом отмечается, что это не первый самолет, который Украина потеряла по подобной причине.

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"Один из сценариев заключается в том, что F-16 непреднамеренно пролетел сквозь облако обломков, образовавшееся в результате успешного перехвата и уничтожения одной из приближающихся российских ракет", - говорится в публикации.

Как уточняется, фрагменты ракеты могли повредить двигатель или другие части самолета. В результате F-16 мог развалиться, а пилот - погибнуть, не успев катапультироваться.

При этом авторы добавили, что информация об этом инциденте засекречена, поскольку носит "резонансный характер для правительства Зеленского".

"Потеря F-16 так скоро после их получения означает, что вопрос вдвойне чувствителен, если не более, и никто не говорит об этом официально", - заявил порталу представитель украинской оборонной промышленности.

Напомним, ВВС Украины потеряли первый из поставленных западными союзниками F-16 в конце августа. Уже на следующий день после крушения депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot, что привело к большому скандалу в высшем военном руководстве страны.