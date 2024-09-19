Столтенберг призвал страны НАТО увеличить бюджет на оборону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса увеличить бюджет на оборону. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время своей прощальной речи в Брюсселе, связанной с тем, что полномочия Столтенберга на посту генсека подходят к концу. По его словам, члены НАТО должны увеличить расходы на оборону, так как текущих 2% ВВП становится мало.

«Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами десять лет назад (тратить на оборону 2% ВВП — прим. ред.). Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность», — заявил он.

Напомним, что после отставки с поста генсека НАТО Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Его место займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Ранее Столтенберг назвал свои главные провалы и достижения на посту генсека.