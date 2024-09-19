В Израиле сообщили о начале третьей ливанской войны

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана с целью «сокращения террористического потенциала и военной инфраструктуры организации». Об этом сообщает в Telegram-канале ЦАХАЛ.

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Там отметил, что целью операции является «восстановление безопасности на севере Израиля», которая позволит «жителям вернуться в свои дома» и «достичь всех дальнейших военных целей». В ЦАХАЛ указали, что генштаб Израиля уже утвердил план наступления на Ливан.

На фоне ударов Армии обороны страны в израильских СМИ заявили о начале третьей ливанской войны, передает Mash.

Напомним, что ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. С тех пор ЦАХАЛ и шиитское движение ежедневно вели обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Новый виток эскалации конфликта между Ливаном и Израилем произошел после удара ЦАХАЛ по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк 30 июля. В результате атаки погибли семь человек, в том числе командир движения «Хезболла» Фуада Шукра.