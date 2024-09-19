ВСУ стали применять роботов-пулеметчиков в Курской области

В Телеграм-канале "Военкоры Русской Весны" появились первые кадры применения ВСУ наземного дрона с пулеметом в Курской области.

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На видео робот движется по дороге, легко проезжая по минам, которые не срабатывают из-за его легкого веса. Затем он атакует позиции ВС РФ из 7,62-мм пулемета.

Но вскоре робота выводят из строя с помощью дрона-камикадзе и РПГ. Неизвестно, сколько всего подобных платформ у врага на курском направлении, но вряд ли это единчный экземпляр.

Напомним, ВС РФ также применяет в ходе СВО различные наземные платформы. В частности, роботизированный комплекс "Курьер", который хорошо проявил себя в боевых условиях.