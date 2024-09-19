США опубликовали план подготовки к войне с Китаем и Россией

Начальник штаба ВМС США Лиза Франкетти представила план по повышению готовности флота к возможному конфликту с КНР в 2027 году. Об этом пишет РБК.

Адмирал отметила, что к этому времени должна завершиться объявленная лидером Китая Си Цзиньпином модернизация НОАК.

План включает такие цели, как приведение сил в готовность путем устранения задержек в обслуживании флота, наращивание робототехники, создание новых командных центров, восстановление ключевой инфраструктуры, а также обучение и привлечение значительного количества игроков на поле боя.

В документа также говорится о российском флоте, который сохраняет боевую мощь на Крайнем Севере и в Атлантике, Средиземноморье, Балтике и северной части Тихого океана.

Напомним, что главы государств и правительств, военачальники западных стран неоднократно критиковали политику Пекина по отношению к Тайваню и грозили военными мерами в случае вторжения на остров.

В частности, в июне глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро предупредил, что Соединенные Штаты намерены устроить «беспилотный ад» в Тайваньском проливе в случае нападения НОАК на Тайвань.