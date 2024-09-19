США опубликовали план подготовки к войне с Китаем и Россией

Военно-морские силы США опубликовали план подготовки к военным действиям против Китая, которые могут начаться к 2027 году, в качестве угрозы в нем фигурирует флот России.

«План навигации для нашего военного флота – это всеобъемлющее стратегическое руководство по повышению его готовности к потенциальному конфликту с Китаем», – заявила начальник военно-морских операций США Лиза Франкетти.

Франкетти также подчеркнула, что план должен усилить преимущество американских Военно-морских сил в долгосрочной перспективе.

Документ направлен на якобы план Китая начать вторжение на Тайвань к 2027 году.

Помимо КНР, в нем упоминается Россия, которая «располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом». Кроме того, там указывается, что российский флот, несмотря на потери в Черном море, сохраняет боевую мощь на Крайнем Севере, в Атлантике, Средиземноморье, Балтике и северной части Тихого океана.

Напомним, ранее в США испугались, что российские ракеты могут уничтожить американские военные объекты.