В ОБСЕ раскрыли, сколько Abrams потеряла Украина

Две трети от всех поставленных Украине американских танков Abrams уже уничтожены. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич, передает ТАСС.

Он указал, что сейчас на Западе идет дискуссия о перспективах применения высокоточных дальнобойных вооружений вглубь России. По словам Буякевича, данная тема становится для них «особенно актуальной на фоне того, как излишне разрекламированная натовская техника горит под натиском русского оружия».

«Взять хотя бы "хваленые" американские танки Abrams: две трети от всех поставленных уже уничтожены, и это несмотря на то, что командование ВСУ крайне редко вводит их в бой», — отметил он.

Буякевич считает, что применение западного оружия для ударов вглубь РФ стало бы «крайне опасной авантюрой натовских стран». По его мнению, это «существенно изменит характер нынешнего конфликта и вынудит Россию принять меры в ответ на новые угрозы».