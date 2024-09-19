Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области начали использовать против российских сил наземные дроны с пулеметами. Об этом сообщают военкоры «Русской весны».

«ВСУ начали применять наземные дроны с пулеметов в боях в Курской области. При поддержке миномета он [дрон] атаковал российскую позицию в приграничье, ведя огонь из 7,62-мм пулемета», — пишут журналисты в своем telegram-канале.

В ответ на атаку украинского беспилотника ВС РФ ударили по нему из РПГ при поддержке собственного дрона. Военкоры призвали развивать робототехнику в целом, чтобы не отставать в этой сфере от противника.

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Украина активно использует беспилотники при атаках на российские территории, передает «Национальная служба новостей». За сутки Киев может задействовать до нескольких десятков дронов, передает RT. Используются как летающие типы, так и беспилотные катера. Однако ВС РФ не отстают и используют свои версии дронов против ВСУ. Ранее Forbes писал, что российские военные впервые в истории применили беспилотники-носители FPV-дронов в зоне СВО. Причем журналисты отмечали, что эти дроны превосходят по характеристикам другие экземпляры.