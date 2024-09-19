Украина получила 22 танка и 3 САУ от Германии и Дании

Украина получила 22 танка Leopard 1A5 и 3 зенитные самоходные установки Gepard от Германии и Дании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение немецкого правительства.

Отмечается, что поставки произошли в рамках совместного проекта Германии и Дании. Помимо боевых машин, в рамках этих поставок ВСУ также получили 61 тысячу артиллерийских 155-мм боеприпасов, а также тысячу патронов для огнестрельного оружия.

При этом ранее Минфин Германии послал письмо бюджетному комитету бундестага, в котором говорилось о выделении дополнительной военной помощи Украине на сумму 397 миллионов евро.