В Госдуме раскрыли условия осеннего призыва в России

Осенний призыв 2024 года в России пройдет по старым правилам, пока не заработает реестр воинского учета. Условия комплектации армии раскрыл глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

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«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — сказал Картаполов.

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Он отметил, что реестр воинского учета полноценно заработает к первому января 2025 года. До этого призыв в армию будет проводиться по старым правилам.

Ранее сообщалось, что единый цифровой реестр воинского учета предложили передать в ведение Минобороны. Отмечалось, что изменения являются техническими и вносятся в нормативные документы для реализации реестра воинского учета. Документ закрепляет процесс передачи от Минцифры к Минобороны реестра воинского учета.