Путин: Россия кратно нарастила выпуск особо востребованных вооружений

Россия в условиях спецоперации в несколько раз увеличила объемы выпуска особо востребованных вооружений, а также значительно улучшила их характеристики благодаря полученному в боях опыту. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер также поздравил работников военно-промышленного комплекса (ВПК) страны с Днем Оружейника и отметил, что в перспективе будет расширена и линейка беспилотников отечественного производства. Президент подчеркнул, что предприятия ВПК продолжают стабильно и качественно выполнять свою работу, оснащая Вооруженные силы РФ всем необходимым на передовой.

— В наши дни предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса — прим. «ВМ»)... делают все необходимое, чтобы поставить в войска... современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку, — передает слова Путина ТАСС.

В начале сентября президент России в рамках Восточного экономического форума по видеосвязи присоединился к торжественному открытию новых предприятий на Дальнем Востоке. Путин также заявил, что военнослужащим Тихоокеанского флота необходимо предоставить жилье.