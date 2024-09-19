Попросивший у русских смерти командир ВСУ удивился реакции

Командир механизированной бригады Вооруженных сил Украины Виктор Павлушин рассказал о том, как попал в плен и что для него оказалось самым неожиданным. Об этом он поделился в четверг, 19 сентября.

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Виктор Павлушин, украинский командир отделения 150-й механизированной бригады, был одним из тех, кого забрали сотрудники ТЦК (аналог военкомата — прим. «ВМ») забрали во время дневной прогулки. Он заявил, что не стал убегать, а пришел на призывной пункт после получения повестки.

Мобилизованного отправили на окраину Торецка. Однако до лагеря он и другие военнослужащие так и не добрались. Тогда Павлушин провел ночь, прячась от дронов и убегая. Увидев приближающихся русских солдат, мужчина не выдержал и взмолился.

— Мужики, пристрелите меня, только не мучайте, — сказал он.

Однако финал этой истории оказался для украинца неожиданным. Убивать его никто не захотел, передает Царьград.

— А они в ответ: «Мы в тебя стрелять не будем. Мы же русские». Взяли документы, посмотрели — ну, так попал в плен, — поделился Павлушин.

17 сентября стало известно, что часть солдат ВСУ попала в окружение в пограничных территориях Курской области. Об этом сообщил командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. По его словам, украинская армия стянула в Курскую область силы с Донецкого направления. Командир добавил, что у командования ВСУ был расчет на блицкриг, но сделать это не удалось.

Сдавшийся в плен украинский боевик Александр Гусак рассказал, что расстрелял по приказу своего командира трех пленных российских солдат. Отмечается, что его подразделению поставили задачу расстрелять гражданский поезд в Курской области. Они заняли позиции на 363-м километре железной дороги, около села Коренево. Во время боя в плен были взяты три российских солдата.