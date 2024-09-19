Обвиняемый в покушении на Прилепина раскрыл сумму, которую ему обещала СБУ

Служба безопасности Украины обещала заплатить исполнителю неудавшегося убийства писателя Захара Прилепина вознаграждение в размере 20 тысяч долларов. Об этом в ходе судебного заседания рассказал обвиняемый в покушении Александр Пермяков. Российская газета

Также Пермяков заявил, что не привел бы в действие взрывное устройство, если бы знал, что в машине находится еще и водитель писателя Александр Шубин. Lenta.ru

Ранее писателя Захара Прилепина до покушения на него планировали застрелить в Москве. Это следует из указаний для Александра Пермякова, которого обвиняют в покушении. Сам Пермяков в общении с кураторами из Украины заявлял, что застрелить Прилепина невозможно, так как он все время передвигается с охраной. Вечерняя Москва