Бывший вице-мэр Брянска подписал контракт с Минобороны

Депутат Брянской областной думы и бывший вице-мэр Брянска Сергей Антошин подписал контракт с Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. Газета.Ru

«Еще недавно вице-мэр города Брянска, а сегодня - депутат Брянской областной думы, возглавляющий отряд БАРС. Накануне Сергей Антошин подписал контракт с Министерством Обороны РФ и стал руководителем добровольческого подразделения. Боевой армейский резерв страны - так расшифровывается аббревиатура - создан не только в Брянской, но и Белгородской и Курской областях», - говорится в сообщении. ТАСС

БАРС расшифровывается как боевой армейский резерв страны. Он создан также в Белгородской и Курской областях. Добровольческое подразделение содействует военным в рамках режима КТО. Говорит Москва